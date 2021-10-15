В Германии началась заключительная фаза переговоров по формированию правительства

Будут договариваться о коалиции три политические силы.

В Германии началась заключительная фаза трехсторонних переговоров по формированию правительства.

Будут договариваться о коалиции социал-демократы, "Зеленые" и "Свободная демократическая партия"

Партийное руководство рекомендовало политическим силам начать составление коалиционного соглашения.

Важнейшей "денежной единицей" на переговорах является уважение и доверие, говорится в совместном заявлении политических сил.

"Die wichtigste W?hrung in den Gespr?chen war der Respekt voreinander und das Vertrauen zueinander. Wir sind die drei Parteien, die derzeit in der Lage sind Verantwortung zu ?bernehmen und die eine gemeinsame Vorstellung davon haben, wie Fortschritt aussehen kann", so @NowaboFM . pic.twitter.com/8lmrzLliSv — SPD Parteivorstand ?? (@spdde) October 15, 2021

"Мы - три стороны, которые сейчас могут взять на себя ответственность и имеют общее представление о том, как может выглядеть прогресс", - добавили политики.

Gemeinsam mit den Spitzen von Gr?nen und FDP wollen wir in den Gremien unserer Parteien vorschlagen, Koalitionsverhandlungen aufzunehmen. Die Gremien werden auf Basis der Sondierungsergebnisse entscheiden. Diese haben wir in diesem Papier festgehalten ? https://t.co/w2rLy1Dgm1 — SPD Parteivorstand ?? (@spdde) October 15, 2021

Напомним, выборы в Бундестаг состоялись в Германии 26 сентября. Наибольшее количество голосов получила Социал-демократическая партия. Христианско-демократический союз вместе с партнерским Христианско-социальным союзом набрал только 24,1% голосов. Третье место на выборах получили "Зеленые" - 14,8%.

Лидер социал-демократов заявил о намерении сформировать правительство без партии Ангелы Меркель.