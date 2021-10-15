В мечети на юге Афганистана прогремели взрывы: более 30 погибших, 90 раненых

Ожидается, что ответственность за взрывы возьмет местное отделение ИГИЛ.

В мечети на юге Афганистана прогремели взрывы: более 30 погибших, 90 раненых
Кандагар 15 октября
Фото: ЕРА/UPG

Во время пятничной молитвы в шиитской мечети в городе Кандагар на юге Афганистана прогремели взрывы, в результате которых погибли более 30 человек.

Еще 90 получили ранения, пишет bbc.com.

Причины взрыва пока точно не известны, но есть подозрения, что это террорист-смертник.

Свидетели сообщили о трех взрывах, в том числе один у входной двери и еще один в месте, где умываются верующие.

Пятничная молитва - самая многочисленная встреча недели, когда мечеть была полна людей. Так, на место взрыва прибыли, как минимум, 15 машин скорой помощи.

Как сообщил Reuters, спецназ талибов обеспечил безопасность территории теракта и призвал людей сдать кровь, чтобы помочь жертвам.

Ожидается, что местное отделение террористической группы "Исламское государство" - "ИГ Хорасан" возьмет ответственность за взрывы.

Напомним, в минувшую пятницу, 8 октября в результате взрыва в шиитской мечети города Кундуз на севере Афганистана погибло от 43 до 70 человек. Ответственность за теракт взяло "Исламское государство".

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