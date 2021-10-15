В Крыму 61-летнего украинца приговорили к 12 годам за "шпионаж"

Подконтрольный РоSSии так называемый "Верховный суд Крыма" вынес незаконный приговор 61-летнему украинцу Константину Ширингу в сфабрикованному уголовному делу за якобы "шпионаж".

Его приговорили к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщила Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что проведение судебных слушаний в отношении граждан Украины в закрытом режиме без допуска представителей СМИ практикуется так называемыми "судами" не первый раз и является очередным свидетельством фальсификации уголовного дела против Ширинга.

Денисова осудила продолжение политических репрессий оккупационными властями касательно украинцев на территории временно оккупированного Крыма.

Уполномоченный призвала международное сообщество применить все возможные инструменты для усиления давления на РоSSию, чтобы как можно быстрее освободить всех незаконно удерживаемых ею украинцев.

Отметим, в прошлом году 15 апреля роSSийская ФСБ заявила о задержании в Крыму участников "Украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "русский военнослужащий, подозреваемый в выдаче государственной тайны", - Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, которого подозревают в "осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы" - Константин Ширинг. Были возбуждены дела "о государственной измене и шпионаже", пишет Украинская правда.

Прапорщик Кузьменко якобы передавала Ширингу сведения о численности личного состава полка, ракетное и другое вооружение, места его дислокации и т.д., а он эту информацию передавал в Минобороны Украины. Ширинг связь с украинской разведкой отрицал.

7 июня 2021 года Южный окружной военный суд РоSSии назначил Кузьменко 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей.