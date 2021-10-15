В Донецкой области в этом году должны реконструировать 60 км дорог и 11 школ

Также в планах ремонт трех мостов и шести медицинских учреждений.

В рамках программы "Большая стройка" в Донецкой области в этом году должны отремонтировать более 60 км дорог и три моста.

Об этом шла речь во время встречи главы Донецкой ОГА Павла Кириленко с Владимиром Зеленским во время визита президента на Донбасс.

Также в рамках программы реконструируют 11 школ, 8 детских садов и 6 медучреждений.

Также планируется создание трех культурных и трех спортивных объектов, в том числе спортивный комплекс по велоспорту в городе Лиман.

Зеленский также посетил Мариупольскую общеобразовательную школу I-III ступеней № 26, которую реконструировали в рамках программы.

Фото: president.gov.ua

Комплекс, построенный в 1963 году, состоит из двух трехэтажных зданий.

В рамках реконструкции школы были смонтированы новые системы отопления, утеплен фасад, заменены инженерные и электрические сети. Проведена отделка стен и пола, осуществлено благоустройство и озеленение территории заведения. Также обновлено оборудование столовой. Кабинеты школы оснастили новым учебным оборудованием.

Фото: president.gov.ua

На территории заведения оборудована спортивная инфраструктура. В частности, футбольное поле с искусственным покрытием, беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, тренажерная площадка.

Фото: president.gov.ua

Напомним, в 2021 году в рамках президентской программы "Большая стройка" планируют отремонтировать и реконструировать 4,5 тысячи километров государственных дорог и 2000 километров местных.

В рамках программы уже реконструированы и построены 215 школ и детских садов.