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2021-10-15
Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО
Опубликовано соответствующий указ президента.
Фото: Lb.ua
Президент Украины Владимир Зеленский вывел экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова из состава Совета национальной безопасности и обороны.
Это предусмотрено указом президента от 14 октября 2021 года.
Этим же документом в состав СНБО в соответствии введено нового главу украинского парламента Руслана Стефанчука.
Фото: скриншот
Напомним, 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года. На его место назначили бывшего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится сегодня, 15 октября. Начало заседания - 16:00.