Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО

Опубликовано соответствующий указ президента.

Зеленский вывел Разумкова из состава СНБО
Фото: Lb.ua

Президент Украины Владимир Зеленский вывел экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова из состава Совета национальной безопасности и обороны.

Это предусмотрено указом президента от 14 октября 2021 года.

Этим же документом в состав СНБО в соответствии введено нового главу украинского парламента Руслана Стефанчука.

Фото: скриншот

Напомним, 7 октября Верховная Рада уволила Дмитрия Разумкова с должности спикера Верховной Рады, которую он занимал почти два года. На его место назначили бывшего первого вице-спикера Руслана Стефанчука.

Очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины состоится сегодня, 15 октября. Начало заседания - 16:00.

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