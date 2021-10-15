Зеленский в конце октября должен посетить Великобританию, - Пристайко

Также в планах - заседание стратегического диалога между странами по выполнению годовых договоренностей.

Зеленский в конце октября должен посетить Великобританию, - Пристайко
Фото: Офіс президента

Владимир Зеленский в конце октября должен посетить с официальным визитом Великобританию.

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в эфире телеканала “Дом”.

"В конце этого месяца мы ожидаем визит в Объединенное Королевство высокой делегации во главе с президентом Украины", - рассказал он.

По его словам, также в планах - заседание стратегического диалога между странами в рамках выполнения годовых договоренностей.

"Я надеюсь, что министры иностранных дел Украины и Великобритании уже через месяц смогут посмотреть, что было сделано за год, и направить усилия на будущее", - добавил Пристайко.

Дипломат отметил, что такие визиты происходят постоянно.

"Недавно был вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции (Алексей Резников), которому был интересен опыт Великобритании - как реинтегрировать территории. Нам особенно интересно, что происходило в Северной Ирландии, как эти ненависть, терроризм переросли в политический процесс, и сейчас более-менее все утряслось", - пояснил он.

Также Пристайко рассказал, что половина средств из кредитных 2,5 млрд фунтов стерлингов (2,7 млрд долл.), которые Великобритания предоставляет Украине, пойдут на усиление украинского флота.

Напомним, Украина возьмет у Великобритании кредит 21 млн на приобретение ПЦР-тестов.

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