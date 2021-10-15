МИД: Украина осуждает всероSSийскую перепись населения в Крыму и призывает игнорировать результаты

"Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

Украина осуждает проведение Россией всероSSийской переписи населения на территории временно оккупированного Крыма.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

В МИД отметили, что такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать аннексию Крыма, распространить на его территорию действие роSSийского законодательства.

"Проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по отношению к нашему государству, и мы оставляем за собой право применения реторсий", - говорится в сообщении ведомства.

Украинские дипломаты отмечают, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый "референдум" в АР Крым и г. Севастополь, проведенный роSSийской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, не имеет юридической силы и не может стать основанием для какого-либо изменения статуса Крымского полуострова, в частности, служить основанием для отражения результатов переписи населения полуострова как части общероSSийской переписи.

"Важно, что участники международной Крымской платформы в Совместной декларации еще раз подтвердили непризнание любого изменения статуса Автономной Республики Крым и г.Севастополь, которые являются неотъемлемой частью территории Украины. Участники Крымской платформы будут решительно противодействовать любым односторонним попыткам изменить международный порядок, основанный на верховенстве права", - говорится в заявлении.

МИД Украины отмечает, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, которые имеют соответствующий мандат, осуществляемой в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, а также правозащитных неправительственных организаций.

Ведомство призвало международное сообщество осудить проведение Россией всероSSийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать его результаты.

Напомним, Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) принял решение о проведении мониторинга в Крыму.

Решение предусматривает, что Генеральный директор ЮНЕСКО должен представить следующий доклад о ситуации на полуострове по результатам этого мониторинга на 215-й сессии Исполнительного совета.