Сейм Польши поддержал строительство "стены" на границах с Беларусью, Россией и Украиной

Спецзакон предусматривает высокое заграждение с системами видеомониторинга и фиксации движения.

Нижняя палата польского парламента поддержала спецзакон по строительству на внешней границе Польши и Евросоюза хорошо оборудованного заграждения.

Речь идет о линии границы с Россией , Беларусью и Украиной, пишет Укринформ.

За это решение проголосовали 274 депутата правящей Объединенной правицы, националистической Конфедерации и Польской крестьянской партии, против - 174 депутата либеральных и левых партий.

Инициатива правительства предусматривает строительство современного высокого заграждения с системами видеомониторинга и фиксации движения. Их стоимость - более 1,6 млрд злотых (более 400 млн долл).

Реализация проекта будет происходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью.

Польша также развернула на границе с белорусами заграждение из колючей проволоки.