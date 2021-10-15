Сейм Польши поддержал строительство "стены" на границах с Беларусью, Россией и Украиной
Спецзакон предусматривает высокое заграждение с системами видеомониторинга и фиксации движения.
Нижняя палата польского парламента поддержала спецзакон по строительству на внешней границе Польши и Евросоюза хорошо оборудованного заграждения.
Речь идет о линии границы с Россией, Беларусью и Украиной, пишет Укринформ.
За это решение проголосовали 274 депутата правящей Объединенной правицы, националистической Конфедерации и Польской крестьянской партии, против - 174 депутата либеральных и левых партий.
Инициатива правительства предусматривает строительство современного высокого заграждения с системами видеомониторинга и фиксации движения. Их стоимость - более 1,6 млрд злотых (более 400 млн долл).
Реализация проекта будет происходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью.
Польша также развернула на границе с белорусами заграждение из колючей проволоки.
С начала года были зафиксированы более 15 тысяч попыток незаконного пересечения границы РП и, соответственно, ЕС на польском участке, были задержаны 1800 мигрантов. По данным Пограничной службы Польши, часть мигрантов прибывает через Беларусь из РоSSии.