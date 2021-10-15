Оккупанты стреляли около Пивденного, Новолуганского и Катериновки

В течение четверга, 14 октября, роSSийско-оккупационные войска 3 раза нарушали режим прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе, в частности, с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Около Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро пятницы, 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение среды, 13 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска 10 раз нарушали режим прекращения огня. Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Его госпитализировали, состояние здоровья военного - удовлетворительное.

Во вторник, 12 октября, роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.