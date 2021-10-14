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2021-10-14
Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне боевых действий
Президент проверил условия несения службы.
Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил. Визит состоялся в рамках рабочей поездки на Донбасс в День защитников и защитниц Украины.
Зеленский заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противдронового ружья, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Фото: Офис президента
Зеленский в зоне ООС
Фото: Офис президента
Владимир Зеленский во время визита на Донбасс
Фото: Офис президента