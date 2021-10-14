Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне боевых действий

Президент проверил условия несения службы.

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил. Визит состоялся в рамках рабочей поездки на Донбасс в День защитников и защитниц Украины.

Зеленский заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противдронового ружья, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Фото: Офис президента Зеленский в зоне ООС

Фото: Офис президента Владимир Зеленский во время визита на Донбасс

Фото: Офис президента

Президент пообщался с военными и проверил условия несения службы, а также вручил украинским защитникам подарки.Напомним, сегодня президент также посетил остров Хортица (Запорожская область), где принял участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц.