Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в зоне боевых действий

Президент проверил условия несения службы.

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в зоне проведения операции Объединенных сил. Визит состоялся в рамках рабочей поездки на Донбасс в День защитников и защитниц Украины.

Зеленский заслушал информацию об оперативно-тактической ситуации на этом участке и ознакомился с особенностями применения противдронового ружья, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Зеленский в зоне ООС
Фото: Офис президента
Зеленский в зоне ООС
Владимир Зеленский во время визита на Донбасс
Фото: Офис президента
Владимир Зеленский во время визита на Донбасс
Президент пообщался с военными и проверил условия несения службы, а также вручил украинским защитникам подарки.
Фото: Офис президента
Напомним, сегодня президент также посетил остров Хортица (Запорожская область), где принял участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц.


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