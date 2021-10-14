В Украине 14 октября прошли около 400 праздничных мероприятий, все прошли без нарушений, - Монастырский

В Украине 14 октября, в праздник Покрова Богородицы, День защитников и День казачества произошли одновременно около 400 торжественных мероприятий.

Все они прошли без нарушений, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

Полиция, военные и спасатели несли службу в усиленном режиме.

Фото: Денис Монастырский Facebook

"Полиция диалога, кинологи, военнослужащие Национальной гвардии и ДСНС максимально скоординировали свои действия для того, чтобы ничто не омрачило украинцам Дня защитников и защитниц Украины и Покрова Пресвятой Богородицы. Никаких правонарушений допущено не было - приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией", - написал Монастырский.