В центре Тбилиси в поддержку Саакашвили собрался многотысячный митинг

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На площади Свободы в центре Тбилиси 14 октября собрался многотысячный митинг в поддержку бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает "Эхо Кавказа".

На митинге зачитали обращение Саакашвили из тюрьмы, в котором он призывает к единению и "спасению Грузии". Также выступили сторонники оппозиции с критикой правительства "Грузинской мечты" и призывом освободить Саакашвили.

Точное количество митингующих не называется, но, по оценке "Эха Кавказа", их несколько тысяч. В то же время, по данным издания "Грузия онлайн", количество митингующих достигло более чем 50 000.

Автоколонны со сторонниками политика с самого утра выезжали из регионов, чтобы днем собраться в Тбилиси. Впрочем, на въездах в крупные города их ожидали сторонники правящей "Грузинской мечты" с венками и костылями. Эти предметы, по словам активистов, символизируют негуманное отношение к заключенным в годы правления Саакашвили.

Фото: Formula News

В правящей партии возвращение Саакашвили в Грузию после 8-летнего отсутствия считают политической провокацией. Власти также дают понять, что Саакашвили будет отбывать свой шестилетний срок заключения до конца, несмотря на митинги.

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Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября, и с того дня он находится в тюрьме. В тот же день он объявил голодовку. Основанием объявить голодовку стало несогласие Саакашвили с выдвинутыми против него обвинениями и с вынесенными ранее приговорами в уже рассмотренных в суде делах.

Саакашвили был дважды заочно приговорен к шести годам лишения свободы по статьям о политических преступлениях. Сейчас Саакашвили является гражданином Украины, где возглавляет исполком при Национальном совете реформ.

Власти Грузии заявляли, что не планируют экстрадировать Саакашвили в Украину. Впрочем, и Украина пока не просила Грузию его экстрадировать.