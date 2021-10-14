В Бейруте во время нападения на протестующих застрелили по меньшей мере шесть человек

Стрельба произошла во время митинга, участники которого требовали отстранения судьи по делу о взрыве в порту.

В Бейруте во время нападения на протестующих застрелили по меньшей мере шесть человек
Вибух в порту Бейрута в 2020 році
Фото: https://www.radiosvoboda.org/

В Бейруте по меньшей мере шесть человек были застрелены во время нападения на протестующих шиитов, которые требовали отстранить от должности судью, который ведет дело прошлогоднего взрыва в порту.

Лидер партии христианской общины "Ливанские силы" Самир Геагеа заявил, что стрельба стала результатом "неконтролируемого оружия в обществе". При этом шиитская исламистская организация и партия "Хезболла", а также связанная с ней организация "Амаль" обвинили в стрельбе "Ливанские силы", пишет Reuters.

По словам анонимного источника агентства среди военных, одной из погибших стала женщина, которая во время стрельбы находилась у себя дома.

В заявлении армии говорится, что стрельба была направлена против протестующих, которые находились на окружной развязке, расположенной в районе, разделяющей христианские и шиитские мусульманские кварталы. По предварительным данным, огонь велся с крыш.

По данным Министерства иностранных дел Украины, среди погибших во время стрельбы в Бейруте украинцев нет.

"Следим за ситуацией в Бейруте. Граждан Украины среди пострадавших пока нет. Украинское посольство открыло круглосуточную «горячую линию» для оказания помощи украинцам: +961 5921 668", - написал представитель министерства Олег Николенко в Twitter.

"Хезболла" обвиняет судью Тарека Битара в предвзятости по делу о взрывах в порту, который привел к гибели 200 человек. Судья пытался допросить ряд высокопоставленных политиков и сотрудников службы безопасности, включая союзников "Хезболлы", из-за подозрений в халатности, которая могла привести к взрыву.

Хотя никто из членов "Хезболлы" не является фигурантом уголовных дел, судью обвинили в проведении политизированного расследование. Сегодня суд отклонил жалобы на Битара, что позволяет ему проводить расследование дальше.

Напомним, в сентябре этого года проект по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнародовал материал о прошлогоднем взрыве аммония в порту Бейрута. По данным журналистов, компания, которой принадлежали химикаты, связанная с украинским бизнесменом Владимиром Вербанолем.

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