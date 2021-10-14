ЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Самсина

Самсин был люстрирован с должности судьи за то, что возглавлял Высшую квалификационную комиссию судей во времена Януковича.

ЕСПЧ установил нарушение Украиной прав люстрированного судьи Верховного Суда Самсина
Ігор Самсін
Фото: telegraf

Европейский суд по правам человека постановил нарушение Украиной права судьи Игоря Самсина, который был люстрирован с должности судьи Верховного Суда по закону о люстрации.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Дело касалось освобождения судьи Верховного Суда Игоря Самсина в соответствии с Законом об очищении власти (люстрации), принятым в связи с негативными событиями на государственной службе в период, когда у власти был бывший президент Виктор Янукович. Закон систематически применялся к определенным категориям госслужащих, занимавших должности с 2010 по 2014 годы", - говорится в релизе суда.

Самсину запретили работать на госслужбе до конца 2024 года, а его имя было внесено в общедоступный Реестр люстрации. Кроме того, поскольку не было рассмотрения заявления об отставке, Самсин лишен льгот, связанных с выходом судьи на пенсию.

"Суд, в частности, постановил, что меры, предусмотренные законом об очищении власти, и которые были применены к заявителю не были обязательными в демократическом обществе",- отметили в ЕСПЧ.

ЕСПЧ отложил рассмотрение вопроса возмещения материального ущерба по этому делу. Украине и заявителю предложили предоставить свои письменные объяснения по этому вопросу.

Однако суд постановил, что Украина должна выплатить заявителю 5000 евро в качестве компенсации морального вреда, а также 1500 евро на покрытие судебных издержек.

Напомним, что Игорь Самсин также занимал должность главы Высшей квалификационной комиссии судей во времена правления президента Виктора Януковича.

В 2017 году Высший совет правосудия освободил от должности судью Верховного суда Игоря Самсина за нарушение требований относительно несовместимости - именно за то, что он возглавлял ВККС во времена Януковича. Самсин был судьей Верховного Суда с 2014 года, после того, как ушел в отставку с поста главы ВККС.



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