Полиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стрелами

В преступлении, результатом которого стала смерть пяти человек, подозревают 37-летнего датчанина.

37-летний гражданин Дании подозревается в убийстве пяти человек луком и стрелами и другим оружием в норвежском городе Конгсберг.

Об этом пишет reuters.com со ссылкой на полицию.

Нападения произошел в среду, 13 октября, вечером в разных местах города, расположенного в 68 км от столицы страны Осло.

В результате нападений также пострадали два человека, в том числе офицер полиции, который не был на службе.

Задержанный сотрудничал с полицией и признал, что причастен к нападениям. "Он признает факты дела", - заявил прокурор Энн Ирен Сванте Матиассен.

Однако признает ли он вину - пока неизвестно.

По информации полиции, мужчина действовал в одиночку, о его мотивах информации нет.

Следователи рассматривают вопрос о том, являются ли нападения террористическим актом, больше информации обещают предоставить в течение четверга.

Обновление 17:44. Полиция безопасности Норвегии на этом этапе расследования считает нападения актом терроризма. Об этом пишет "Европейская правда".

Несмотря на то, что уровень угрозы в Норвегии до сих пор считается умеренным, ведомство, в частности, не исключает, что исламисты и правые экстремисты могут попытаться совершить террористические атаки в стране.

Полиция безопасности также изучает вероятность того, что нападения в Конгсберге могут вдохновить других на серьезные насильственные действия или вызвать нападения в отместку.

"Это очень серьезная ситуация, которая, конечно, сильно влияет на Конгсберг и тех, кто здесь живет", - говорится в заявлении начальника районной полиции Оейвинда Ааса.

Это нападение стало самым многочисленным в Норвегии по количеству жертв с 2011 года, когда ультраправый экстремист Андерс Беринг Брейвик убил в молодежном лагере 77 человек, большинство из которых были детьми.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что был шокирован и расстроен этой новостью. "Мои мысли - с близкими жертв и всем народом Норвегии в этот очень трудный момент", - написал он в Твиттере.

I’m shocked and saddened by the tragic news coming from Norway.



My thoughts are with the victims’ loved ones and all the people of Norway at this very difficult moment. — Ant?nio Guterres (@antonioguterres) October 13, 2021

Вскоре после нападения управление полиции Норвегии приказало работникам по всей стране получить огнестрельное оружие. Обычно полицейские в Норвегии огнестрельное оружие без особых причин не носят, пишет со своей стороны bbc.com.

Напомним, Андерс Брейвик в июле 2011 года взорвал бомбу в центре Осло, а потом открыл огонь по участникам молодежного лагеря на острове Утойя, в результате чего погибли 77 человек.

Свои действия экстремист объяснил тем, что хотел привлечь внимание к засилью мигрантов в Европе. Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.