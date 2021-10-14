Полиция Норвегии предварительно назвала терактом нападение мужчины с луком и стрелами
В преступлении, результатом которого стала смерть пяти человек, подозревают 37-летнего датчанина.
Полиция расследует место нападения в Конгсберге
Фото: ЕРА/UPG
37-летний гражданин Дании подозревается в убийстве пяти человек луком и стрелами и другим оружием в норвежском городе Конгсберг.
Об этом пишет reuters.com со ссылкой на полицию.
Нападения произошел в среду, 13 октября, вечером в разных местах города, расположенного в 68 км от столицы страны Осло.
В результате нападений также пострадали два человека, в том числе офицер полиции, который не был на службе.
Задержанный сотрудничал с полицией и признал, что причастен к нападениям. "Он признает факты дела", - заявил прокурор Энн Ирен Сванте Матиассен.
Однако признает ли он вину - пока неизвестно.
По информации полиции, мужчина действовал в одиночку, о его мотивах информации нет.
Следователи рассматривают вопрос о том, являются ли нападения террористическим актом, больше информации обещают предоставить в течение четверга.
Обновление 17:44. Полиция безопасности Норвегии на этом этапе расследования считает нападения актом терроризма. Об этом пишет "Европейская правда".
Несмотря на то, что уровень угрозы в Норвегии до сих пор считается умеренным, ведомство, в частности, не исключает, что исламисты и правые экстремисты могут попытаться совершить террористические атаки в стране.
Полиция безопасности также изучает вероятность того, что нападения в Конгсберге могут вдохновить других на серьезные насильственные действия или вызвать нападения в отместку.
"Это очень серьезная ситуация, которая, конечно, сильно влияет на Конгсберг и тех, кто здесь живет", - говорится в заявлении начальника районной полиции Оейвинда Ааса.
Это нападение стало самым многочисленным в Норвегии по количеству жертв с 2011 года, когда ультраправый экстремист Андерс Беринг Брейвик убил в молодежном лагере 77 человек, большинство из которых были детьми.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш отметил, что был шокирован и расстроен этой новостью. "Мои мысли - с близкими жертв и всем народом Норвегии в этот очень трудный момент", - написал он в Твиттере.
I’m shocked and saddened by the tragic news coming from Norway.
My thoughts are with the victims’ loved ones and all the people of Norway at this very difficult moment.
Вскоре после нападения управление полиции Норвегии приказало работникам по всей стране получить огнестрельное оружие. Обычно полицейские в Норвегии огнестрельное оружие без особых причин не носят, пишет со своей стороны bbc.com.
Напомним, Андерс Брейвик в июле 2011 года взорвал бомбу в центре Осло, а потом открыл огонь по участникам молодежного лагеря на острове Утойя, в результате чего погибли 77 человек.
Свои действия экстремист объяснил тем, что хотел привлечь внимание к засилью мигрантов в Европе. Мужчину приговорили к 21 году лишения свободы с правом продления тюремного срока неограниченное количество раз.