Пока вопросы о перестановке в Кабмине в повестке дня не стоят, - глава Верховной Рады

Ни одного представления об отставке кого-либо из министров сейчас нет.

Пока вопросы о перестановке в Кабмине в повестке дня не стоят, - глава Верховной Рады
Денис Шмыгаль на заседании правительства
Фото: kmu.gov.ua

В повестке дня Верховной Рады пока нет вопросов кадровых перестановок в Кабинете министров.

Об этом на брифинге сообщил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Пока вопрос о перестановке в Кабмине - вы же видели повестку дня - не стоит, и я думаю, что стоять не будет, потому что для нас очень важны те законопроекты, о которых мы говорили. После того, как мы их примем, будут приниматься и другие какие-то, возможно, и кадровые решения", - отметил он.

Спикер парламента добавил, что кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в повестку дня, "но по состоянию на сейчас в Верховной Раде не находится ни одного представления по кадровым вопросам".

Напомним, фракция "Слуга народа" 18 октября планировала провести заседание по кадровым изменениям в Кабинете министров. Как сообщали LB.ua собственные источники в правительстве, в Кабмине на первую декаду октября были запланированы кадровые ротации - могут быть уволены министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский и министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко. Вместе с тем министр культуры Александр Ткаченко, которого раньше тоже называли кандидатом на увольнение, в должности должен остаться.

Кадровые вопросы правительства были в повестке дня заседания "Слуги народа" в Трускавце, однако депутаты их не рассмотрели.

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