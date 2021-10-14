Рада рассмотрит проект бюджета-2022 на заседании 20 октября, - Стефанчук

17 октября его должны рассмотреть в комитете.

Рада рассмотрит проект бюджета-2022 на заседании 20 октября, - Стефанчук
Фото: facebook/Ruslan Stefanchuk

Верховная Рада планирует рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год на заседании 20 октября. Об этом на брифинге сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук. Он не указал, будет ли происходить рассмотрение во внеочередном или в дежурном режиме.

17 октября драфт бюджета будет рассматривать профильный комитет.

"У нас 17 числа заседание комитета, 20 будем голосовать бюджет в зале в первом чтении. Насколько я знаю, показатели, которые сегодня закладываются (на безопасность и оборону. - Ред.) и в отношении которых идет дискуссия, то они на большой процент больше, чем все это было до этого", - отметил он.

Заложенные в проект зарплаты медицинским работникам глава Верховной Рады назвал беспрецедентными.

"Мы должны отыскивать источники, откуда мы будем это делать, поэтому мы должны принимать и ряд так называемых ресурсных законов, они будут стоять в повестке дня Рады", - добавил он.

Один из "ресурсных", налоговый проект закона 5600, по словам Стефанчук, могут рассмотреть за 2-3 часа благодаря спецпроцедуре.

Напомним, что 18 сентября министр финансов Сергей Марченко представил парламенту проект государственного бюджета на 2022 год.

Он основывается на макроэкономическом прогнозе, согласно которому предполагается рост реального ВВП на 4,6% после падения на 4,8%. Инфляция прогнозируется на уровне 7,3%. Среднегодовой курс - 29,1 гривни к доллару США.

Доходы определены на уровне 1 трлн 71 млрд грн, что на 92 млрд больше бюджета этого года. Расходы на предоставление кредитов - 1 трлн 350 млрд гривен. Дефицит бюджета - 6% ВВП.

24 сентября глава фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада планирует 20 октября собраться на внеочередное заседание для принятия в первом чтении проекта государственного бюджета на 2022 год.

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