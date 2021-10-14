Вопрос украинского Крыма остается на повестке дня ЮНЕСКО, - Вадим Омельченко

ЮНЕСКО проведет мониторинг ситуации в Крыму.

Исполнительный совет Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с убедительным перевесом принял решение о "Мониторинге ситуации в Автономной Республике Крым (Украина)". Об этом говорится на странице посольства Украины во Франции в соцсети Facebook.

Решение принято на основе доклада Генеральной директора ЮНЕСКО, подготовленной совместно с украинской стороной, Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, Представителем по вопросам свободы СМИ ОБСЕ и другими.

В докладе обращается внимание на нарушения прав человека, разрушения культурного и природного наследия, преследование за выражение взглядов, препятствование в доступе к образованию на родном языке и другие нарушения ценностей ЮНЕСКО в Крыму.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

Решение предусматривает, что Генеральный директор ЮНЕСКО представит следующий доклад о ситуации во временно оккупированном Крыму по результатам мониторинга на 215-й сессии Исполнительного совета.

"Вопрос украинского Крыма остается на повестке дня ЮНЕСКО, несмотря на все титанические усилия подорвать это важное направление деятельности Организации относительно оккупированного украинского полуострова", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины во Франции, Постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко.

По словам Омельченко, это победа как Украины и ее партнеров, так и всего цивилизованного мира, принципов международного права и здравого смысла. "16:11 в нашу пользу. И мы на этом точно не становимся ", - добавил он.

Дипломат поблагодарил за системную работу коллег из группы друзей Украины в ЮНЕСКО, проактивную позицию Франции, а также поддержку партнеров из Канады, Великобритании и ЕС, которые, не являясь членами Исполкома, выразили свою поддержку Украине в зале голосования. А также делегации Афганистана, которая отдала свой голос в поддержку сегодняшнего решения.

Фото: facebook.com/ambassadeukraineenfrance

"И, конечно, крайне символично, что мы получили такой важный результат именно сегодня, в День Защитников Украины и праздник Св. Покровы. Под защитой и покровом продолжаем нашу борьбу за справедливость и восстановление территориальной целостности Украины", - отметил Омельченко.

Напомним, РоSSия присвоила в оккупированном Крыму более 4 тысяч памятников. В ЮНЕСКО отмечают, что роSSийская оккупация Крыма изменила восприятие историко-культурного наследия Украины как государством, так и обществом.

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