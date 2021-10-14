Зеленский прибыл на Донбасс

Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения ООС.

Зеленский прибыл на Донбасс
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.

Кроме того, Президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Владимир Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках Национальной программы "Большая стройка".

Напомним, сегодня, 14 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

В течение суток со стороны роSSийско-оккупационных войск в зоне боевых действий на Донбассе нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.

Зеленский посетил сегодня Запорожскую область, где принял участие в торжествах, в частности в торжественной клятве военных лицеистов на остове Хортица.

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