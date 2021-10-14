Зеленский прибыл на Донбасс
Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения ООС.
Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения операции объединенных сил.
Кроме того, Президент посетит Мариуполь, где примет участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Владимир Зеленский также ознакомится с объектами, которые строят в рамках Национальной программы "Большая стройка".
Напомним, сегодня, 14 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
В течение суток со стороны роSSийско-оккупационных войск в зоне боевых действий на Донбассе нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано.
Зеленский посетил сегодня Запорожскую область, где принял участие в торжествах, в частности в торжественной клятве военных лицеистов на остове Хортица.