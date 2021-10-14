Ясько: Саакашвили голодает 13-й день, состояние у него - плохое

"Поэтому сейчас важно действовать, а не ждать, пока человеку станет еще хуже".

Экс-президент Грузии, председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Михаил Саакашвили уже 13-й день голодает в грузинской тюрьме.

Об этом Немецкой волне рассказала гражданская жена Саакашвили, депутат Верховной Рады Украины Елизавета Ясько.

"Он употребляет воду. Он, действительно, по моей информации, купил сок, но его не употреблял. Однако тюремные власти сделали из этого случая фарс и сразу сказали, что он не голодает. Это не правда, он голодает. Особенно, если увидеть сколько килограммов он потерял, а это минус 12 килограммов. То есть человек, который не голодает, так плохо не выглядел бы", - отметила она.

Депутат добавила, что состояние Саакашвили плохое, у него сильно ухудшилось самочувствие, моторика, способность разговаривать, цвет лица. "Это же уже 13-й день голодовки, а это почти две недели. Это не шутки. Поэтому сейчас важно действовать, а не ждать, пока человеку станет еще хуже", - сказала она.

По словам Ясько, они находятся на связи с руководителем Офиса президента, МИД , с послом.

"В частности, Дмитрий Кулеба (глава МИД , - ред.) сказал, что рассматриваются различные варианты решения этого дела, как его можно вернуть в Украину, как гражданина Украины. Но многое зависит от грузинских властей", - сказала она.

Ясько подчеркнула, что возвращение Саакашвили - это вопрос чести и достоинства нашего государства. "В тех заявлениях, которые делал в самом начале Зеленский, указано, что украинская власть его не оставит", - добавила она.

Напомним, бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили задержали в Тбилиси в пятницу, 1 октября, после того, как он приехал на родину после восьмилетнего отсутствия.

Саакашвили возглавлял Грузию в 2004-2013 годах. После поражения на очередных выборах в 2013 году он покинул страну. После этого против политика возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно приговорен к лишению свободы. Поэтому, приехав в Грузию, Саакашвили сразу попал за решетку.

Сейчас Саакашвили является гражданином Украины, где возглавляет исполком при Национальном совете реформ.

Кулеба заявил, что Украина пока что не просила Грузию экстрадировать Михаила Саакашвили. Со своей стороны представители грузинских властей уже несколько раз заявили, что Грузия не собирается выдавать Саакашвили Украине.

Адвокат политика Бека Басилая заявил, что прекращать голодание Саакашвили не планирует.