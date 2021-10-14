Мы не позволим власти пересечь "красные линии" - Порошенко на собрании ОО "Res_Publika. Братья по оружию "

В лагере "Бешеные птицы" состоялись первые тактические сборы общественной организации "Res_Publika. Братья по оружию ", которая объединяет ветеранов войны против роSSийской агрессии.

На тактические сборы прибыл пятый Президент, лидер партии “Европейская Солидарность” Петр Порошенко, говорится на сайте "Евросолидарности".

Символично 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, на сборы приехали более 300 участников из разных регионов нашего государства. Команды соревновались на полосе разведчика, демонстрировали навыки тактической медицины, минную безопасность и воздушную разведку.

Порошенко лично испытал в работе беспилотник военной аэроразведки.

Ветераны войны с Россией принесли торжественную клятву народу Украины. Текст клятвы провозгласил координатор ОО «Res_Publika. Братья по оружию», ветеран войны, морской пехотинец Андрей Подлесный. Участники ОО присягнули придерживаться принципов боевого братства, уважать и поддерживать своих собратьев; через всю жизнь пронести верность Украине, своему народу и своим собратьям; всегда быть готовыми встать на защиту государства и народа с Украиной в сердце, с оружием в руках.

"Дорогие боевые побратимы и сестры, дорогие «Братья по оружию», дорогие украинцы! В этот святой день я хочу поздравить вас с Днем защитников и защитниц. История этого дня украинской армии уходит корнями в тысячу лет. Сегодня праздник Пресвятой Богородицы, День украинского казачества и День УПА", - сказал Порошенко ветеранам войны против роSSийской агрессии.

Он добавил, что "в 2014 году именно вы, защитники Украины, сломали позвоночник путинскому плану, остановили роSSийского агрессора". "И нам был нужен свой украинский собственный праздник. Я, как Верховный Главнокомандующий, принял решение отменить чужой советский праздник соседнего государства и сделать наш украинский праздник", - напомнил Порошенко.

"Мы служим государству Украина и украинскому народу, делаем все возможное, чтобы отстоять нашу свободу, нашу независимость, двигать страну вперед в Европейский Союз, в НАТО. И еще одна важная задача, с которой блестяще справились наши ветераны в декабре 2019 года - это держать «красные линии», которые не дадут действующей власти сползти обратно в РоSSийскую империю, подписать капитуляцию, сдать Украину, сдать украинскую землю, так как они это сделали во время так называемого «отвода» или обязательств по так называемой "формуле Штайнмайера", - предостерег Петр Порошенко.

По его словам, на нас с вами лежит огромная ответственность, что является движущей силой изменений нашего государства. "Поэтому сегодня мы здесь. Я здесь, чтобы вас поблагодарить", - сказал лидер "Европейской Солидарности".

"Главные наши с вами победы еще впереди. И мы с вами никому не дадим разрушить то государство, которое мы начали строить в 2014 году и очень много сделали за 5 лет", - отметил пятый Президент.

Он добавил, что одним из основных наших достижений была перестройка армии. "Когда нам подсовывали бумажки как «гарантию» украинского суверенитета, я говорил: надежным гарантом украинского суверенитета, независимости украинского государства являются Вооруженные силы Украины. Наша с вами задача - держать порох сухим. И мы всегда будем начеку", - резюмирует Петр Порошенко.