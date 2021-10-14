СБУ сообщила о подозрении роSSийскому боевику "ЛНР", которого задержали на линии разграничения

Злоумышленник является участником одного из подразделений "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины допросила боевика “ЛНР”, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования.

Контрразведчики СБУ задержали его на линии разграничения. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.

"Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями", - говорится в сообщении.

Фото: ssu.gov.ua

Установлено, что злоумышленник является участником одного из подразделений "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".

Задержанный - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.

В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.

Фото: ssu.gov.ua

Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя оснащенными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Отметим, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.

Фото: ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Напомним, оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала в районе недействующего КПВВ "Золотое" в Луганской области роSSийского боевика из террористической организации "ЛНР".

Украина предоставила гарантии безопасности для разминирования в районе КПВВ "Золотое", определив маршруты передвижения и граничные точки выхода в сторону позиций ВСУ. РоSSийские боевики проигнорировали эти требования, в результате чего одного из них задержали.

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