СБУ сообщила о подозрении роSSийскому боевику "ЛНР", которого задержали на линии разграничения
Злоумышленник является участником одного из подразделений "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".
Служба безопасности Украины допросила боевика “ЛНР”, который разведывал позиции ВСУ под видом разминирования.
Контрразведчики СБУ задержали его на линии разграничения. Мужчина был вооружен огнестрельным оружием и осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ.
"Боевик грубо нарушил достигнутые договоренности, поскольку он не имел права находиться на этой территории, да еще и с оружием. Его задачей, согласованной в рамках Трехсторонней контактной группы, было разминирование соседнего участка. На нем планируется открыть новый пункт пропуска с временно оккупированными территориями", - говорится в сообщении.
Установлено, что злоумышленник является участником одного из подразделений "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка имени атамана Матвея Платова народной милиции ЛНР".
Задержанный - выходец из Алчевска, бывший уголовник, который подозревается в совершении умышленного убийства в 2010 году.
В 2014 году он вступил в ряды бандформирования "Брянка СССР". Впоследствии "служил" в минометном взводе и принимал активное участие в сопротивлении силам АТО ООС на Луганщине. В частности, обстреливал из миномета позиции украинских военных в Попасной и Золотом.
Во время задержания фигурант имел при себе пистолет ПМ с двумя оснащенными магазинами, военный билет и удостоверение СЦКК (Специального центра контроля и координации прекращения огня). Отметим, что носить оружие сотрудникам СЦКК запрещено.
Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины - создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала в районе недействующего КПВВ "Золотое" в Луганской области роSSийского боевика из террористической организации "ЛНР".
Украина предоставила гарантии безопасности для разминирования в районе КПВВ "Золотое", определив маршруты передвижения и граничные точки выхода в сторону позиций ВСУ. РоSSийские боевики проигнорировали эти требования, в результате чего одного из них задержали.