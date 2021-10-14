Зеленский повысил командующего Воздушных Сил ВСУ

Президент подписал указы о присвоении воинских званий

Зеленский повысил командующего Воздушных Сил ВСУ
Фото: Сергей Нужненко

Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 14 октября, указы о присвоении воинских званий.

Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, генерал-майору Николаю Олещуку.

Звание бригадного генерала получили:

- начальник штаба - заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковник Владимир Горбатюк,

- командующий войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковник Сергей Литвинов,

- заместитель Командующего объединенных сил Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, полковник Анатолий Шевченко.

Кроме того, воинское звание коммодора получил капитан 1 ранга, заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Доскато.

Напомним, Зеленский на Хортице присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ.

Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

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