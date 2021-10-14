Зеленский повысил командующего Воздушных Сил ВСУ
Президент подписал указы о присвоении воинских званий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал сегодня, 14 октября, указы о присвоении воинских званий.
Воинское звание генерал-лейтенанта присвоено командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, генерал-майору Николаю Олещуку.
Звание бригадного генерала получили:
- начальник штаба - заместитель командующего войсками оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковник Владимир Горбатюк,
- командующий войсками оперативного командования «Запад» Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, полковник Сергей Литвинов,
- заместитель Командующего объединенных сил Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, полковник Анатолий Шевченко.
Кроме того, воинское звание коммодора получил капитан 1 ранга, заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Алексей Доскато.
Напомним, Зеленский на Хортице присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ.
Сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.