При осмотре тела Полякова нашли наличные и два катетера с неизвестным веществом, - МВД

Заместитель министра рассказал о деталях дела и опроверг смену показаний таксистом, который вез народного депутата.

При осмотре тела Полякова нашли наличные и два катетера с неизвестным веществом, - МВД
Фото: facebook/Eugene Enin

При осмотре тела народного депутата Антона Полякова обнаружили наличные и два катетера с веществом бурого цвета.

Об этом первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил в эфире телеканала "Украина 24”.

"Хочу подчеркнуть, что при осмотре тела уже покойного на тот момент народного депутата была в его личных вещах обнаружена наличность в сумме около 10 тысяч грн и 800 долларов, а также 2 образца катетеров с веществом бурого цвета. Что это за вещество, мы также исследуем", - отметил он.

Енин также рассказал, что, по информации правоохранителей, покойный позвонил гражданину Д., с которым находился в дружеских отношениях, предложив встретиться. "Они встретились в ресторане, совместно провели там около 3-х часов. Они совместно употребляли алкогольные напитки. У нас есть видеозаписи из ресторана, которые четко подтверждают этот факт", - сказал замминистра.

По его словам, те же видеозаписи подтверждают, что народный депутат (внешне абсолютно здоровый) покинул этот ресторан и в дальнейшем с этим гражданином Д. сел в его машину. Они около двух часов ездили по Киеву.

"В дальнейшем гражданин Д. вызвал такси, которое вначале ездило за их основной машиной. Затем, вероятно, они завершили свой разговор, и господин Поляков пересел в другую машину - в машину таксиста. Безусловно, мы отмотали все видеокамеры, опросили свидетелей этих событий", - сказал он.

Енин также опроверг смену показаний таксистом, который вез народного депутата.

"Показания даются под протокол, во время допроса. Когда был совершен допрос этого свидетеля под протокол, водитель предоставил свои показания, которые сегодня никоим образом не были изменены, хотя он, безусловно, имеет такое право. Хочу подчеркнуть, что он был предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных доказательств. Безусловно, мы допросили и сожительницу народного депутата, которая живет с ним, по ее словам, с весны этого года. И на прямые вопросы о наличии тех или иных подозрений о возможной насильственной смерти депутата она ответила довольно категорично: "Нет", - добавил чиновник.

Напомним, правоохранители установили всех людей, с которыми в ночь смерти контактировал народный депутат Антон Поляков.

Токсикологическая экспертиза обнаружила следы алкоголя и метадона в теле внезапно умершего депутата Антона Полякова. Полиция рассматривает две версии смерти - естественная вследствие болезней и отравления, как самостоятельного, так и посторонними лицами.

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