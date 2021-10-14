В Киеве продолжаются традиционное шествие в честь УПА и марш ко Дню защитников (обновлено)

В мероприятиях принимает участие 10 тысяч активистов.

Фото: Александр Рудоманов

В Киеве сегодня, в День защитников и защитниц Украины, продолжается шествие в честь 79-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Официально мероприятие началось в 12:00 торжественным митингом у памятника Тарасу Шевченко.

После этого участники Марша пройдут по центральным улицам Киева от парка Шевченко до площади, далее по Крещатику до Майдана Независимости, где состоится возложение цветов на Аллее Небесной Сотни.

Организаторами шествия являются ВО "Свобода", Национальный Корпус, Правый сектор, Общество будущего, Братство, Неизвестный патриот, Национальный сопротивление, ВОО "Сокол".

Также Движение ветеранов Украины вместе с союзными организациями проведет сегодня Марш ко Дню защитников и защитниц. Сбор участников также в парке имени Тараса Шевченко.

Обновление 14:38. Участие в мероприятиях принимает около 10 тысяч активистов. Колонна "Свободы" осталась на Майдане Независимости, а Нацкорпус отправился к Офису президента Украины.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Напомним, сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

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