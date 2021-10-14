Оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины", ранен украинский военный

С утра четверга, 14 октября, враг еще не стрелял.

Оккупанты 10 раз нарушили режим "тишины", ранен украинский военный
Фото: pravda.com.ua

В течение среды, 13 октября, в зоне боевых действий на Донбассе роSSийско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня, в частности с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия.

Неподалеку от Попасной враждебные вооруженные формирования обстреливали наши позиции из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Неподалеку от Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного, что на Приазовье, враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия.

В сторону населенного пункта Новотошковское роSSийско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Позиции украинских воинов у Новотроицкого враг обстрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вследствие вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных получил ранение. Его госпитализировали, состояние здоровья военного - удовлетворительное.

"Чтобы заставить противника прекратить огневую активность, украинские защитники открывали огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро четверга, 14 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в течение вторника, 12 октября, роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

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