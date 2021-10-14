Сегодня - День защитников и защитниц Украины, казачества и праздник Покрова

Защитников поздравил президент Владимир Зеленский.

Сегодня - День защитников и защитниц Украины, казачества и праздник Покрова
Фото: cow.org.ua

Сегодня, 14 октября, украинцы празднуют День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

"В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг - с оружием в руках защищаете родную землю от роSSийского агрессора. От имени Украинского народа благодарю всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование",– поздравил защитников президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что этот всенародный праздник вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединился с праздником Покрова и Днем Украинского казачества.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства. Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и продолжают вдохновлять нас на победу. Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и сильной Украины. Слава защитникам и защитницам Украины!", - отметил президент.

Напомним, в 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко перенес День защитника отечества с 23 февраля на 14 октября и переименовал его в День защитника Украины.

Дату 14 октября выбрали потому, что это была одна из самых важных дат для запорожских казаков - в этот день они проводили свои советы, на которых избирали нового гетмана или атамана. 14 октября также считается днем создания УПА.

14 июля 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект №2325 "О внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде Украины", который переименовывает День защитника Украины в День защитников и защитниц Украины.

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