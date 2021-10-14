Еще пять областей приближаются к «красной зоне», - Ляшко

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности - это Херсонская область".

К красной зоне по уровню эпидемиологической опасности в связи с распространением COVID-19 приближаются еще 5 областей.

Об этом заявил министр здравоохранения Олег Ляшко, передает "РБК-Украина".

"Один регион уже попал в красный уровень эпидемиологической опасности - это Херсонская область. Еще минимум пять - на подходе", - заявил Ляшко в эфире телеканала "1 + 1".

Напомним, с пятницы, 15 октября, Херсонская область войдет в "красный" уровень эпидемиологической опасности распространения коронавируса.

Ранее в комментарии "Укринформу" во время поездки в Херсонскую область Ляшко сказал, что к "красной" зоне также близки Донецкая, Харьковская, Днепропетровская и Житомирская области.