РоSSия заблокировала предоставление ЕС статуса наблюдателя в Арктическом совете

РФ занимает жесткую позицию по отношению к ЕС из-за санкций, которые ЕС применил против РФ за аннексию Крыма и события на Востоке Украины.

РоSSия заблокировала предоставление ЕС статуса наблюдателя в Арктическом совете

Европейский Союз длительное время пытается получить статус полноправного наблюдателя в Арктическом совете, но эта заявка блокируется Россией. В ЕС такие действия роSSийской стороны расценивают как ответ на постоянную поддержку Евросоюзом Украины и санкции ЕС против РФ из-за Крыма и агрессии на востоке Украины.

Об этом "Укринформу" на правах анонимности сообщил официальный представитель Евросоюза накануне презентации новой Коммуникации (рабочий документ) Еврокомиссии по обновленной арктической политике ЕС.

"Евросоюз пытается получить статус официального наблюдателя в Арктическом совете с 2008 года. Сейчас против такой заявки выступает РоSSийская Федерация, занимающая жесткую позицию по отношению к Евросоюзу в связи с санкциями, которые ЕС применил против РФ в связи с аннексией Крыма и событиями на Востоке Украины", - сказал представитель ЕС.

В 2013 году, на конференции министерского уровня в Швеции, все члены Арктического Совета приняли решение, которое предоставляет ЕС права полного наблюдателя, хотя не обеспечивает такого официального статуса. Поэтому ЕС имеет возможность участвовать в рабочих группах этого форума и в проектах по экономическому и социальному развитию региона.

Как отмечается в самой Коммуникации, которая распространена 13 октября на сайте Европейской службы внешних действий, интересы РоSSии выходят за рамки регионального сотрудничества, а агрессивная политика Кремля превращает Арктику в арену глобального соперничества и противостояния.

"Военное наращивание в регионе роSSийской Арктики отображает как глобальное позиционирование, так и внутренние приоритеты, включая использование инфраструктуры двойного назначения. В дополнение к растущим вызовам в сфере безопасности, это может в дальнейшем усложнять климатические изменения ... Многие страны, включая США, Норвегию, Великобританию, Данию, Канаду и Исландию, как и Североатлантический альянс (НАТО), внимательно наблюдают за этим развитием, отвечая на растущую агрессивность поведения РоSSии в водах и в воздушном пространстве Арктики", - говорится в документе.

Напомним, накануне Европейский Союз призвал РоSSию взять на себя ответственность как стороны конфликта в Украине.

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