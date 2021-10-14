РоSSия заблокировала предоставление ЕС статуса наблюдателя в Арктическом совете

РФ занимает жесткую позицию по отношению к ЕС из-за санкций, которые ЕС применил против РФ за аннексию Крыма и события на Востоке Украины.

Европейский Союз длительное время пытается получить статус полноправного наблюдателя в Арктическом совете, но эта заявка блокируется Россией . В ЕС такие действия роSSийской стороны расценивают как ответ на постоянную поддержку Евросоюзом Украины и санкции ЕС против РФ из-за Крыма и агрессии на востоке Украины.

Об этом "Укринформу" на правах анонимности сообщил официальный представитель Евросоюза накануне презентации новой Коммуникации (рабочий документ) Еврокомиссии по обновленной арктической политике ЕС .

" Евросоюз пытается получить статус официального наблюдателя в Арктическом совете с 2008 года. Сейчас против такой заявки выступает РоSSийская Федерация, занимающая жесткую позицию по отношению к Евросоюзу в связи с санкциями, которые ЕС применил против РФ в связи с аннексией Крыма и событиями на Востоке Украины", - сказал представитель ЕС .

В 2013 году, на конференции министерского уровня в Швеции, все члены Арктического Совета приняли решение, которое предоставляет ЕС права полного наблюдателя, хотя не обеспечивает такого официального статуса. Поэтому ЕС имеет возможность участвовать в рабочих группах этого форума и в проектах по экономическому и социальному развитию региона.

Как отмечается в самой Коммуникации, которая распространена 13 октября на сайте Европейской службы внешних действий, интересы РоSSии выходят за рамки регионального сотрудничества, а агрессивная политика Кремля превращает Арктику в арену глобального соперничества и противостояния.

"Военное наращивание в регионе роSSийской Арктики отображает как глобальное позиционирование, так и внутренние приоритеты, включая использование инфраструктуры двойного назначения. В дополнение к растущим вызовам в сфере безопасности, это может в дальнейшем усложнять климатические изменения ... Многие страны, включая США , Норвегию, Великобританию, Данию, Канаду и Исландию, как и Североатлантический альянс (НАТО), внимательно наблюдают за этим развитием, отвечая на растущую агрессивность поведения РоSSии в водах и в воздушном пространстве Арктики", - говорится в документе.

Напомним, накануне Европейский Союз призвал РоSSию взять на себя ответственность как стороны конфликта в Украине.