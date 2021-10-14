В Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с Беларусью

Пограничная служба Польши во вторник зарегистрировала 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.

В Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с Беларусью
Фото: http://podrobnosti.ua

Польские пограничники задержали двух граждан Украины и двух граждан Сирии с видами на жительство в Германии, которые помогали в организации незаконной миграции через польско-белорусскую границу.

Об этом сообщает Радио Польша.

"Сотрудники Подляшского отдела пограничной службы Польши задержали во вторник четырех иностранцев, из которых двое - граждане Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. По словам польских пограничников, другие двое задержанных - граждане Сирии с немецкими видами на жительство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пограничная служба Польши во вторник зарегистрировала 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Все попытки сорвали.

С начала октября на этом отрезке границы таких попыток было уже 6,7 тыс., а с начала года - 18,3 тыс.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью.

Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", - говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран. Варшава, Рига, Вильнюс и Таллинн призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.

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