В Польше задержали двух украинцев, которые помогали нелегалам в пересечении границы с Беларусью
Пограничная служба Польши во вторник зарегистрировала 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы.
Польские пограничники задержали двух граждан Украины и двух граждан Сирии с видами на жительство в Германии, которые помогали в организации незаконной миграции через польско-белорусскую границу.
Об этом сообщает Радио Польша.
"Сотрудники Подляшского отдела пограничной службы Польши задержали во вторник четырех иностранцев, из которых двое - граждане Украины, которые помогали в организации незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. По словам польских пограничников, другие двое задержанных - граждане Сирии с немецкими видами на жительство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пограничная служба Польши во вторник зарегистрировала 470 попыток нелегального пересечения польско-белорусской границы. Все попытки сорвали.
С начала октября на этом отрезке границы таких попыток было уже 6,7 тыс., а с начала года - 18,3 тыс.
Напомним, президент Польши Анджей Дуда 2 сентября подписал постановление о введении режима чрезвычайного положения вдоль границы с Беларусью.
Ранее Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов в качестве оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Поток нелегалов "спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко", - говорилось в совместном заявлении премьеров этих стран. Варшава, Рига, Вильнюс и Таллинн призвали ООН принять меры относительно белорусского руководства за поощрение иностранцев к незаконному пересечению границ Евросоюза.