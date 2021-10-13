Смертность от COVID-19 в мире на самом низком уровне с начала года, - ВОЗ

Речь идет о почти 50 тыс. смертей в неделю.

Смертность от COVID-19 в мире на самом низком уровне с начала года, - ВОЗ
Фото: dw.com

Смертность вследствие пандемии COVID-19 на сегодня снижается и находится на самом низком уровне с начала года.

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщается на сайте ВОЗ.

"Количество еженедельных смертей вследствие COVID-19 продолжает уменьшаться и сейчас находится на самом низком уровне. Но это все еще недопустимо высокий уровень - почти 50 тыс. смертей в неделю, а реальное их число, безусловно, выше", - сказал глава ВОЗ на брифинге.

Он уточнил, что смертность в результате пандемии COVID-19 снижается во всех регионах, кроме Европы, где несколько стран столкнулись с новой волной пандемии коронавируса. Смертность также выше в странах и группах населения с наименьшим доступом к вакцинам.

"Как вы знаете, 56 стран, которые были фактически исключены из глобального рынка вакцин, не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения до конца сентября", - добавил Гебреисус.

Три страны до сих пор не начали COVID-вакцинацию населения - Бурунди, Эритрея и Северная Корея.

Напомним, накануне консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации признала необходимость третьей прививки от COVID-19 для отдельных людей.

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