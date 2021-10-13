Верховный Суд отменил решение об утверждении состава НАОКВО

Нелегитимными могут быть признаны десятки тысяч дипломов, выданных в 2020-2021 годах.

Верховный суд отменил распоряжение Кабмина №1063-р об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО).

ОБ этом в Facebook сообщил руководитель агентства Сергей Квит.

"Сегодня решением Верховного суда было отменено Распоряжение КМУ №1063-р об утверждении состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования. Оно вступило в силу с момента объявления", - написал Квит.

Он отметил, что, начиная с 2018 года, против Агентства было "подвешено" несколько судебных исков, одному из которых был дан ход уже по завершении каденции нынешнего состава НАОКВО.

"Ситуация выглядит настолько абсурдной, что я предлагаю вообще не волноваться. Это вызов для всей отечественной государственной системы, ведь отныне Национальное агентство не только не имеет права рассматривать аккредитационные дела, срывает выпуск 2022 года, но также нелегитимными могут быть признаны десятки тысяч дипломов, выданных в 2020-2021 годах. В этом случае именно такое количество выпускников украинских вузов может обратиться в суды, в том числе с требованиями денежной компенсации за нарушение своих прав", - сообщил Квит.

Он добавил, что это решение ставит под удар дальнейшее реформирование системы высшего образования в Украине, ее европейскую интеграцию, признание украинских дипломов, внедрение современной системы обеспечения качества образования.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил состав Национального агентства по обеспечению качества высшего образования в декабре 2018 года.