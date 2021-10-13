НАБУ закрыло дело о закупке COVID-вакцин по завышенным ценам во времена Степанова

Никаких деталей по делу и роли Степанова в нем в НАБУ не сообщили.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное производство относительно вероятного злоупотребления должностными лицами Министерства здравоохранения при закупке вакцин от COVID-19 во времена бывшего министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос "Украинской правды".

"17.05.2021 указанное уголовное производство закрыто на основании п.2.ч.1 ст. 284 УПК (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления - ред.)", - говорится в ответе НАБУ.

Никаких деталей по делу и роли Степанова в нем в НАБУ не сообщили.

Напомним, НАБУ 3 февраля зарегистрировало уголовное производство для проверки закупки китайской вакцины против коронавируса. Детективы должны были проверить, не было ли злоупотреблений при закупке вакцины компании Sinovac Biotech по 17,85 доллара за дозу с помощью частной фирмы-посредника.

Степанов, комментируя открытие дела, заявил, что МОЗ передало все необходимые документы, которые НАБУ запросило в рамках расследования. Он также выразил уверенность, что расследование завершится безрезультатно.