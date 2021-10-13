Индия возобновляет экспорт вакцин от COVID-19

Это стало возможным благодаря увеличению внутренних запасов медсредств в Индии и получению COVID-прививки большинством населения страны.

Индия возобновила экспорт вакцин против COVID-19 на небольшом уровне и значительно увеличит поставки в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщает Reuters.

Это стало возможным благодаря увеличению внутренних запасов медсредств в Индии и получению COVID-прививки большинством населения страны.

На прошлой неделе в Иран был отправлен миллион доз вакцины Covaxin производства индийской компании Bharat Biotech.

В общей сложности до сих пор было экспортировано около 4 миллионов доз, сообщил правительственный источник.

"По мере удовлетворения потребностей Индии в будущем будут увеличены поставки вакцин", - сказали в рабочей группе правительства Индии по борьбе с пандемией COVID-19.

Напомним, индийская фармацевтическая компания Bharat Biotech получила разрешение властей Индии на экстренное применение ее вакцины от COVID-19 Covaxin для детей возрастом от 2 лет.