Депутаты от "ЕС" и "Голоса" требуют от генпрокурора расследовать "вагнергейт"

Народные избранники пришли к ОГ.

Депутаты от "ЕС" и "Голоса" требуют от генпрокурора расследовать "вагнергейт"
Фото: eurosolidarity.org

Народные депутаты из фракций «Европейская Солидарность» и «Голос» требуют от Офиса Генерального прокурора обеспечить полноценное, беспристрастное расследование срыва спецоперации по задержанию боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом заявил лидер «Европейской Солидарности», экс-президент Петр Порошенко. Вместе с депутатами он прибыл к Офису Генпрокурора.

«Сегодня группа оппозиционных депутатов из «Европейской Солидарности» и «Голоса» пришла в Офис Генерального прокурора, требуя неотложной встречи с Генеральным прокурором в соответствии с Законом «О статусе народного депутата». Нас интересовали несколько важнейших событий Украины, на которые мы видим отсутствие реагирования со стороны правоохранительных органов, следственных органов и высшего руководства государства. Речь идет о расследовании дела Вагнера, о возможной государственной измене, о разглашении государственной тайны и об отсутствии каких-либо следственных действий в течение более 14 месяцев», - напомнил Порошенко.

Экс-президент напомнил, что лично санкционировал начало спецоперации по «вагнеровцах», которая была сорвана.

«Была упущена возможность не просто привлечь к ответственности убийц, не просто обменять их, освободив украинских заложников из тюрем Путина. А посадить руководство страны-агрессора на скамью подсудимых в Гааге. К сожалению, в силу обстоятельств, Генеральная прокуратура отказывается прояснить, сбросив это на ВСК, следственные действия не проводятся», - подчеркнул Порошенко.

«Следственные действия были вынуждены заменить честные журналисты CNN, Bellingcat, и украинские журналисты, которые доказывают сегодня эту информацию. Власть на это не реагирует», - констатирует Петр Порошенко.

«Уже более 1,5 года прошло с тех пор, как мы узнали о том, что возможна измена в Офисе президента. Ответов никаких нет. Временная следственная комиссия не отвечает на эти вопросы. Правоохранительные органы молчат и не отвечают. Поэтому я поддерживаю это заявление, которое сегодня было подано для того, чтобы все-таки правоохранительные органы начали что-то делать и начали отвечать на те вопросы», - говорит народный депутат из фракции «Голос» Роман Костенко.

«Кроме того, начинают преследовать непосредственных участников этой операции. Рассказывают о том, что Бурба был уволен. Люди, которые непосредственно участвовали, а затем дали показания этой комиссии, до сих пор не имеют охраны. Хотя мы на этом настаивали. И их фамилии преданы огласке через средства массовой информации. Мы считаем, что так делать неприемлемо. И мы, как оппозиционные фракции, сделаем все, чтобы защитить наших разведчиков и наших военнослужащих», - отметил Костенко.

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