РоSSийские наемники шесть раз открывали огонь на Донбассе

За прошедшие сутки, 12 октября, роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Около Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского вражеские вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников около Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. А в сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 утра 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, с полуночи и на 7:00 вторника, 12 октября, нарушений режима прекращения огня в районе операции Объединенных сил не было. А в течение суток зафиксировали один обстрел со стороны оккупантов - около Зайцево.