РоSSийские наемники шесть раз открывали огонь на Донбассе

Потерь среди военных нет.

РоSSийские наемники шесть раз открывали огонь на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 12 октября, роSSийско-оккупационные войска шесть раз нарушали режим прекращения огня, дважды применив запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Около Зайцево позиции наших воинов враг обстрелял из стрелкового оружия. Вблизи Новозвановки оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов.

В районе Крымского вражеские вооруженные формирования применили станковые противотанковые гранатометы.

В направлении Причепиловки противник совершил обстрел из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции украинских защитников около Красногоровки попали под обстрел из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем. А в сторону Марьинки наемники открывали огонь из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На вооруженные провокации противника наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 утра 13 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, с полуночи и на 7:00 вторника, 12 октября, нарушений режима прекращения огня в районе операции Объединенных сил не было. А в течение суток зафиксировали один обстрел со стороны оккупантов - около Зайцево.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
"Вместе с ЕС мы едины, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе лежит на РФ", - Зеленский"Вместе с ЕС мы едины, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе лежит на РФ", - Зеленский
РоSSийские наемники 10 раз открывали огонь на ДонбассеРоSSийские наемники 10 раз открывали огонь на Донбассе
РоSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили "тишину"РоSSийские оккупационные войска 6 раз нарушили "тишину"
За сутки оккупанты 10 раз нарушили на Донбассе "тишину"За сутки оккупанты 10 раз нарушили на Донбассе "тишину"
РоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойцаОккупанты на Донбассе ранили украинского бойца
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Оккупанты шесть раз нарушили режим тишины в ДонбассеОккупанты шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе
На Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боецНа Донбассе враг шесть раз нарушил "тишину", ранен украинский боец
На Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи ВодяногоНа Донбассе оккупанты стреляли в направлении Лебединского и вблизи Водяного
Последние новости
Подгружаем последние новости