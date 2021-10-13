Зеленский назначил омбудсмена по правам защитников Украины

Президент Владимир Зеленский назначил Алену Вербицкую советником - уполномоченным президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины.

Соответствующий указ №531/2021 обнародован на сайте главы государства.

"Назначить Вербицкую Алену Николаевну советником - уполномоченным президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников", - говорится в документе.

Алена Вербицкая является председателем Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины. Она стала первой уполномоченным президента по этому вопросу.

Вербицкая - черкасский волонтер, глава благотворительного фонда "С верой в себя". В ноябре 2015 года ее назначили советником начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Также она была советницей заместителя главы Офиса президента Валерия Кондратюка (с 2017 года) и советником генерального прокурора Руслана Рябошапки (в 2019 году).

Напомним, в конце прошлой недели впервые в новейшей истории Украины президент Украины помиловал 31 осужденного украинского военного. Все они были осуждены за преступления легкой и средней степени тяжести.

В воскресенье, 10 октября, всех помилованных освободили из мест отбывания наказания.