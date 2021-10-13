Путин заявил, что не РоSSия, а погода виновата в газовом кризисе в Европе

Президент РоSSии Владимир Путин заявил, что газовый кризис в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не действий "Газпрома".

Об этом он сказал на энергетическом форуме в Москве.

"Не нужно перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят, и как пытаются делать некоторые наши партнеры", - заявил Путин.

"За последние десять лет доля возобновляемых источников энергии в европейском энергобалансе резко возросла. Вроде и хорошо, но главным свойством этого сектора является непостоянство производства электроэнергии. Нужны большие резервные мощности. Если происходят серьезные провалы генерации из-за особенностей погоды, то этого резерва просто не хватает. Именно это и произошло в этом году, когда из-за снижения производства на ветряных электростанциях на европейском рынке возник дефицит электроэнергии. Цены на нее подскочили, что стало триггером и для газовых котировок на спотовом рынке", - сказал он.

Путин считает, что масштабный кризис на энергетическом рынке Европы связан с системными недостатками, которые в течение десяти лет в него закладывали.

"Пока на ведущих позициях были атомная и газовая генерация, подобных кризисов не было. Им было неоткуда взяться. В РоSSии такие проблемы сегодня невозможно даже представить", - сказал президент РоSSии.

Напомним, что цены на газ в Европе, откуда импортирует газ и Украина, сейчас находятся на исторических максимумах.

Стоимость газовых фьючерсов стабильно растет с середины августа, а с конца сентября это увеличение стало лавинообразным. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров подошла к 2000 долларов.