Папу Иоанна Павла I провозгласят блаженным

Его понтификат был самым коротким в истории Католической церкви.

Папу Иоанна Павла I провозгласят блаженным
Папа Іван Павло І
Фото: vaticannews.va

Папа Римский Иоанн Павел I, умерший при загадочных обстоятельствах в 1978 году через 33 дня после избрания на папский престол, будет причислен к лику блаженных.

Сегодня, 13 октября, Папа Франциск дал добро на обнародование декрета Конгрегации по делам о признании святых о чудесном исцелении, полученном через покровительство Иоанна Павла I, сообщают Новости Ватикана.

Отмечается, что это исцеление состоялось 23 июля 2011 года в Буэнос-Айресе. Речь идет об одиннадцатилетней девочки, страдавшей от тяжелой острой воспалительной энцефалопатии, рефрактерного эпилептического статуса злокачественной формы, септического шока и находившейся на грани между жизнью и смертью. Ее состояние было очень серьезным, характеризовалось многочисленными ежедневными эпилептическими припадками и септическим состоянием из-за бронхопневмонии.

Инициатива обратиться с молитвой о заступничестве к Папе Иоанну Павлу И принадлежала священнику из прихода, расположенного на территории больницы.

"Итак, скоро состоится беатификация Папы Лучано, дату которой определит Папа Франциск", - сообщает издание.

Альбино Лучано родился 17 октября 1912 года в Форно-ди-Канале (сегодня Канале дьАґордо) в североитальянской провинции Беллуно и умер 28 сентября 1978 в Ватикане. После своего избрания на Петров Престол он взял имя Иоанн Павел I. Его понтификат был самым коротким в истории Католической церкви.

Напомним, десять лет назад к лику блаженных причислили Папу Иоанна Павла II. В 2014-м году его объявили святым.

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