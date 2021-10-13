ВАКС заочно арестовал сына Януковича в деле "Межигорья"

Неделю назад суд вынес такое же решение по экс-президенту.

Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро и избрал сыну бывшего президента Украины Виктора Януковича - Александру - меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"В среду, 13 октября, следственный судья Высшего антикоррупционного суда удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и избрал сыну бывшего Президента Украины меру пресечения в виде содержания под стражей. Мера пресечения была избрана при отсутствии подозреваемого (in absentia)", - сказано в сообщении.

В ВАКС отметили, что в случае задержания этого лица и не позднее чем через 48 часов с момента его доставки к месту уголовного производства суд рассмотрит с участием подозреваемого вопрос о применении избранной меры пресечения в виде содержания под стражей или его изменение меры пресечения на более мягкую.

Александру Януковичу инкриминируют пособничество в присвоении имущества, отмывание денег, фиктивное предпринимательство.

Полный текст постановления будет объявлен в 16:30 19 октября.

Как сообщали, 7 октября ВАКС по этому же делу заочно арестовал экс-президента Виктора Януковича.