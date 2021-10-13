Шмыгаль обсудил цифровизацию Украины с премьером Эстонии

Эстония помогла Украине создать "государство в смартфоне".

В рамках рабочего визита в Королевство Швеция премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 октября провел встречу с премьер-министром Эстонской Республики Каей Каллас.

Фото: kmu.gov.ua

"С Премьер-Министром Эстонии Каей Каллас обсудили сотрудничество в сфере цифровизации и кибербезопасности. Лично поблагодарил за поддержку Эстонией членства Украины в Объединенном центре передовых технологий по киберобороне НАТО", - написал Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

Как добавили в пресс-службе Кабмина, украинский премьер заявил, что Украина стремится к максимальной активизации украинского-эстонского сотрудничества.

"Цифровизация и электронное управление являются приоритетом нашего сотрудничества. Достижения Эстонии в этой сфере признаются в мире и являются для Украины ориентиром. Хочу искренне поблагодарить Эстонскую сторону за помощь в реализации проекта «Государство в смартфоне»", - подчеркнул глава украинского правительства.

Денис Шмыгаль также отметил, что Украина и Эстония будут углублять сотрудничество в энергетической сфере.

"Мы завершили всю техническую часть для присоединения украинской энергосистемы к ENTSO-E. Это станет важным шагом к энергонезависимости Украины", - отметил глава Кабмина.

Премьер-министр Украины поблагодарил правительство Эстонии за передачу Украине доз вакцины против COVID-19, часть партии которой адресована личному составу Вооруженных сил Украины. Он также выразил благодарность за предоставленную всестороннюю гуманитарную, финансовую и техническую помощь, в частности в части реализации реформ в Украине.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль в Швеции принял участие в международном форуме памяти Холокоста.

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