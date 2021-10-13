Сумской и еще трем областям грозит "красная" зона, - KSE

Киевская школа экономики считает, что "красный" уровень эпидемической опасности, кроме Херсонской области, могут ввести еще в четырех регионах: Сумской, Донецкой, Житомирской и Харьковской областях.

Об этом на брифинге в среду рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"С 15 октября Херсонская область войдет в ограничения "красного" уровня эпидемической опасности и станет первой областью, которая в рамках текущей волны войдет в красный уровень. До "красного" уровня, кроме Херсонской области, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов наиболее критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%. Это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", - сказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться максимальными темпами предыдущей волны. Сохранение этой тенденции сделает эту волну больше, чем предыдущая.