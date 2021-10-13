Сумской и еще трем областям грозит "красная" зона, - KSE

Осенняя волна COVID-19 может превзойти весеннюю.

Сумской и еще трем областям грозит "красная" зона, - KSE
Фото: Мyk Sadovyi

Киевская школа экономики считает, что "красный" уровень эпидемической опасности, кроме Херсонской области, могут ввести еще в четырех регионах: Сумской, Донецкой, Житомирской и Харьковской областях.

Об этом на брифинге в среду рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"С 15 октября Херсонская область войдет в ограничения "красного" уровня эпидемической опасности и станет первой областью, которая в рамках текущей волны войдет в красный уровень. До "красного" уровня, кроме Херсонской области, подошли Донецкая, Житомирская, Сумская и Харьковская области. Из этих четырех регионов наиболее критическая ситуация в Сумской области, где коэффициент выявления случаев инфицирования уже превысил 30%. Это очень много, на 50% больше установленного порога и вдвое больше, чем в среднем по стране", - сказал Ганиченко.

Он подчеркнул, что заболеваемость COVID-19 в Украине продолжает увеличиваться максимальными темпами предыдущей волны. Сохранение этой тенденции сделает эту волну больше, чем предыдущая.

Напомним, что во время весенней волны в "красный" уровень эпидемической опасности попали 14 областей и город Киев. Средний срок пребывания составлял 37 дней. Быстрее справилась с ухудшением эпидситуации Полтавская область, которая находилась в жестких епидограничениях 22 дня. Дольше была Житомирская область (63 дня) и Черновицкая (52 дня).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В мечети на севере Афганистана в результате взрыва погибли и пострадали более 100 человек
Ермак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на ДонбассеЕрмак обсудил с Нуланд усиление роли США в урегулировании конфликта на Донбассе
Министр обороны США на следующей неделе посетит УкраинуМинистр обороны США на следующей неделе посетит Украину
Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"Зеленский предупредил Штайнмайера об угрозах для Украины и ЕС из-за "Северного потока-2"
В МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практикуВ МИДе расценивают перемещение Джелялова в психиатрическую клинику как карательную практику
Блок рекламы


Похожие новости
Американская торговая палата обеспокоена стремительным ростом нелегального рынка сигаретАмериканская торговая палата обеспокоена стремительным ростом нелегального рынка сигарет
Китайские страсти. Почему МВФ грозит фундаментальный кризис доверияКитайские страсти. Почему МВФ грозит фундаментальный кризис доверия
Фигурант резонансного ДТП Трухин утверждает, что приехал в Трускавец на велосипеде. Фигурант резонансного ДТП Трухин утверждает, что приехал в Трускавец на велосипеде.
Игорь Луценко: новый закон о столице не сделает мэра "английской королевой", но грозит управленческим хаосомИгорь Луценко: новый закон о столице не сделает мэра "английской королевой", но грозит управленческим хаосом
В Сумской области во время загрузки техники погиб военнослужащийВ Сумской области во время загрузки техники погиб военнослужащий
Трем бывшим военным ВСУ и СБУ сообщили подозрение в пытках за проукраинские взглядыТрем бывшим военным ВСУ и СБУ сообщили подозрение в пытках за проукраинские взгляды
СБУ сообщила трем боевикам "ДНР" подозрение в издевательстве над пленнымиСБУ сообщила трем боевикам "ДНР" подозрение в издевательстве над пленными
Кабмин не продлил контракт с Лещенко и еще тремя членами наблюдательного совета "Укрзализныци"Кабмин не продлил контракт с Лещенко и еще тремя членами наблюдательного совета "Укрзализныци"
Ляшко назвал регионы, которым грозит "красная" зонаЛяшко назвал регионы, которым грозит "красная" зона
Джелялову могут снова усилить обвинение, ему грозит 20 лет за решеткойДжелялову могут снова усилить обвинение, ему грозит 20 лет за решеткой
Последние новости
Подгружаем последние новости