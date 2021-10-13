"Спрятаться не получится даже в Африке", - в МИД о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде

Экс-прокурор из Крыма разыскивается Украиной за государственную измену.

"Спрятаться не получится даже в Африке", - в МИД о назначении Поклонской послом в Кабо-Верде
Фото: livejournal.com

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на назначение экс-прокурора из Крыма Натальи Поклонской послом РоSSии в островной республике у Африки.

Об этом в комментарии LB.ua сообщил спикер МИД Олег Николенко.

В связи с назначением Натальи Поклонской послом РоSSии в Кабо-Верде в украинском МИД напомнили, что бывшая прокурор роSSийской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.

"Спрятаться не получится даже в Африке", - заверили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Представитель министерства добавил, что МИД Украины уже возбудило перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил Поклонскую послом в африканскую страну указом от 13 октября.

Республика Кабо-Верде (или республика Зеленого Мыса), куда отправится работать Поклонская, - небольшое государство в Западной Африке, бывшая колония Португалии, которая получила независимость в 70-х годах прошлого века. Острова Зеленого Мыса - это архипелаг из 18 островов. По состоянию на 2020 год население государства составило 560 тыс. человек.

Напомним, Наталья Поклонская - бывшая украинская прокурор, которая перешла на сторону оккупантов в 2014 году, стала прокурором полуострова, а позже была выбрана в Госдуму РФ.

Поклонская проходит подозреваемым по нескольким уголовным делам в Украине. В частности, ей объявлено подозрение по ч.1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины - "создание преступной организации", ч.1 ст. 438 - "нарушение законов и обычаев войны" и ч. 3 ст. 146 - "незаконное лишение свободы или похищение человека" (речь идет об аресте "группы Сенцова" в 2014 году).

Кроме этого, Поклонская фигурирует в ряде украинских расследований, по которым ей не выдвигались подозрения.

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