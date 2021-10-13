Украинские военные задержали в районе КПВВ "Золотое" роSSиянина с оккупационных войск

Оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала в районе недействующего КПВВ "Золотое" в Луганской области роSSийского боевика из террористической организации "ЛНР".

Об этом сообщила украинская делегация в Трехсторонний контактной группе.

Украина предоставила гарантии безопасности для разминирования в районе КПВВ "Золотое", определив маршруты передвижения и граничные точки выхода в сторону позиций ВСУ. РоSSийские боевики проигнорировали эти требования, в результате чего одного из них задержали.

"Около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ... Оперативной группой ВСУ был задержан один в/с роSSийских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы", - говорится в сообщении.

Утверждается, что задержанный является подозреваемым по уголовному делу об умышленном убийстве, совершенном в 2010 году.

Напомним, что КПВВ "Золотое" открыли в 2017 году, но оккупанты ни разу здесь не пропускали людей.