"Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Если давление увеличить - она лопнет".

Президент РоSSии Владимир Путин назвал опасным существенное увеличение транзита газа через украинские трубопроводы, потому что они якобы сильно изношены, но подтвердил готовность продолжить действующий транзитный контракт после 2024 года.

Об этом он сказал на энергетическом форуме в Москве.

"Мы увеличили поставки через ГТС Украины. Увеличение в этом году свыше наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%. Там больше увеличивать-то нельзя. Нам все намекают: увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать! Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС. Если давление увеличить - она лопнет вообще, и Европа вообще останется без этого маршрута. 80% изношенность оборудования", - заявил Путин.

Он добавил, что газотранспортная система Украины строилась под экспорт в Европу газа с Уренгойского месторождения газа, которое постепенно истощается. РоSSия сейчас добывает газ севернее, и, по словам Путина, ей выгоднее экспортировать газ в обход Украины.

"Этот маршрут на 2000 км короче до наших основных потребителей в Европе, чем маршрут через Украину. А значит дешевле", - сказал Путин.

Президент РФ заявил, что продолжение транзита роSSийского газа через Украину после 2024 года будет зависеть от того, будет ли ГТС приведена к "нормативному состоянию".

"Второе, мы должны понимать, сколько мы сможем продать. Мы готовы сохранить этот контракт, даже увеличить. Но мы должны понимать, сколько у нас купят", - сказал Путин.

"Говорите, сколько вы купите, подписывайте контракты. Тогда мы поймем, сколько мы сможем прокачать по северному маршруту, по "Турецкому потоку", сколько можем оставить и даже добавить украинцам. Но когда Европа говорит, что мы отходим от углеводородов, но вы после 2024 года должны качать неизвестно сколько лет через Украину ... Вы в своем уме?", - добавил Путин.

Напомним, что за первые три квартала 2021 года транзит природного газа через ГТС Украины составлял 32,7 млрд кубометров, или почти на 20% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

С 1 октября прекратился транзит газа через Украину в Венгрию.

В 2020 году транзит через Украину составил 55,8 млрд кубометров, в 2019 году - 89,6 млрд кубометров.

Текущий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.