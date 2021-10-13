Вместо геополитической игры Украина делает короткие шаги в вопросах внешней политики, - Рудик

Подобный дискурс присутствует и в правительстве, считает лидер "Голоса".

Вместо геополитической игры Украина делает короткие шаги в вопросах внешней политики, - Рудик
Фото: пресс-служба

Украина должна вести стратегическую геополитическую игру, а не делать короткие и непродуманные шаги в вопросах внешней политики. Об этом заявила лидер партии "Голос" Кира Рудык.

"Даже сотрудничество с Германией, с Францией, с Соединенными Штатами для власти сейчас - не длинная и продуманная стратегия, которая нас привести к успеху. Это "один шаг, а дальше посмотрим". Достаточно вспомнить поездку Зеленского в США и план "трансформации страны" на 277 млрд долларов, который до и после визита никто не видел. Это таким образом мы хотим показать Соединенным Штатам, что мы надежные партнеры и с нами можно строить какие-то долгосрочные отношения? Вспомните два года полного игнора вопроса "Северного потока-2", где, по сути, была абсолютная тишина и теперь, когда уже поздно, власть схватилась "что же теперь делать", - напомнила политики на.

По мнению Киры Рудик, подобный дискурс присутствует и в правительстве: до прошлой недели Кабмин не поднимал вопрос о тарифах, “а это критический вопрос энергетической безопасности, энергетической независимости, о котором оппозиция кричала еще с весны”.

"Полное отсутствие способности мыслить стратегически, больше, чем на один шаг, проявляется во всем. Именно поэтому у государства сегодня есть только точечные результаты. Это движение в разные стороны одновременно хаос, который не приведет к успешному результату", - уверена лидер "Голоса".

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