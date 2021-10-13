Еврокомиссия одобрила меры для преодоления энергокризиса

Речь идет о "наборе инструментов", которые страны ЕС могут использовать в условиях роста цен.

Европейская комиссия одобрила решение для преодоления чрезвычайной ситуации в связи с резким ростом мировых цен на энергоносители, которая, по прогнозам, продлится всю зиму.

Речь идет о "наборе инструментов", которые страны ЕС могут использовать для устранения непосредственного воздействия текущего повышения цен и дальнейшего повышения устойчивости к будущим потрясениям, указано на сайте Еврокомиссии.

"Рост мировых цен на энергоносители является серьезной проблемой для ЕС . Когда мы исходим из пандемии и начинаем восстановление экономики, важно защитить уязвимых потребителей и поддержать европейские компании. Нынешняя ситуация является исключительной, и внутренний рынок энергии служил нам хорошо в течение последних 20 лет", - заявила, представляя набор инструментов, комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

По ее словам, Еврокомиссия помогает государствам-членам немедленно принять меры для уменьшения негативного влияния на домохозяйства и бизнес этой зимой. В то же время ЕК определяет другие среднесрочные меры, чтобы гарантировать, что европейская энергетическая система будет устойчивой и гибкой, чтобы "противостоять любой будущей нестабильности".

В ЕК отмечают, что текущий скачок цен требует быстрого и скоординированного реагирования.

"Приоритет следует отдавать целевым мероприятиям, которые могут быстро смягчить последствия роста цен для уязвимых потребителей и малых предприятий. Эти меры должны легко регулироваться весной, когда ожидается стабилизация ситуации. Наш долгосрочный переход и инвестиции в более чистые источники энергии не должны быть нарушены. Переход на чистую энергию - лучшая страховка от ценовых шоков в будущем, и ее необходимо ускорить", - говорится в сообщении.

Неотложные меры по защите потребителей и бизнеса предусматривают:

обеспечение экстренной поддержки потребителей, страдающих от роста цен на энергию, например, с помощью ваучеров или частичных платежей за счета, которые можно поддержать за счет доходов ЕС от СТЭ;

временные отсрочки платежей по векселям;

меры предосторожности для избежания отключения от сети;

временное целевое снижение ставок налогообложения для уязвимых домохозяйств;

помощь компаниям или отраслям промышленности в соответствии с правилами государственной помощи ЕС;

широкий доступ к сделкам о покупке возобновляемой электроэнергии поддерживать их с помощью дополнительных мероприятий и тому подобное.

Краткосрочные национальные мероприятия включают экстренную поддержку домашних хозяйств, государственную помощь компаниям и целевое снижение налогов.

Согласно решению, ЕС продолжит развивать эффективную энергетическую систему с высокой долей возобновляемых источников энергии. Согласно нынешней ситуации на рынке газ, как и раньше, устанавливает общую цену на электроэнергию при его использовании, поскольку все производители получают одинаковую цену за один и тот же продукт, когда он входит в сеть - электроэнергию.

"По общему мнению, текущая модель предельного ценообразования является наиболее эффективной, но необходим дальнейший анализ", - отмечают в ЕК.

Кризис также привлек внимание к важности хранилищ для функционирования газового рынка Евросоюза . ЕС пока имеет емкость для хранения более чем на 20% от годового потребления газа, но не во всех государствах-членах есть хранилища, и их использование и обязанности по их содержанию различаются, отметили в Еврокомиссии.

Еврокомиссар Симсон представит инструментарий членам Европейского парламента в четверг, 14 октября, и министрам энергетики 18 октября. Затем европейские лидеры должны обсудить цены на энергоносители на будущем 21-22 октября заседании Совета Европы.

Напомним, что цены на газ в Европе в течение нескольких последних месяцев находятся на рекордно высоких уровнях. Своего пика цена на газ достигла 6 октября, когда стоимость одной тысячи кубометров подошла к 2000 долларов.

Снижение цен на газ началось после заявления президента РоSSии Владимира Путина о том, что РоSSия превысит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину.

Евросоюз вместе с украинскими экспертами изучает различные сценарии развития событий вокруг поставок газа в Украину.