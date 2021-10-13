Верещук: "Народу все равно, какой регламент, людям нужен результат"

Депутат прокомментировала обвинения в нарушении регламента Рады во время голосования.

Депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук прокомментировала обвинения в нарушении Регламента Верховной Рады во время принятия закона об олигархах и увольнения спикера Дмитрия Разумкова.

В эфире "24 канала" Верещук отметила, что украинский народ ожидает результатов деятельности "Слуги народа".

"Мы пришли командой президента, за его плечами, за его фамилией, но мы должны принимать на себя ответственность. Народ нам сказал: "Смотрите, 73% за вас проголосовали. Мы не хотим коалициады, спикериады. Мы не хотим вообще ничего слышать. Мы вас выбрали. И даже беспрецедентно - монобольшинством". У нас есть возможность, не оглядываясь направо, налево, не искать политической целесообразности, принимать решения ... Мы обязаны выполнить то, для чего нас сюда поставил украинский народ", - сказала депутат.

Верещук отметила, что вместо обвинений в нарушении можно было бы изменить регламент.

"Хватит жевать сопли. Хватит рассказывать о регламенте. Хватит рассказывать, что мы чего-то не можем. Знаете, как плохому танцору что-то всегда мешает. Регламент? Давайте поменяем регламент. Если мы по 16 тысяч поправок слушаем и 300 - только к названию, то кто виноват? Нас завтра спросит украинский народ. Более того, он уже сегодня спрашивает: "что вы сделали?". Им безразлично, каким был регламент. Им нужен результат", - заявила она.

Напомним, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать предложенные в него правки. В ответ оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну и требовала устранить вице-спикера Руслана Стефанчука от ведения заседания. В итоге Рада отказалась отстранить Стефанчука и продолжила постатейное голосование за законопроект.

7 октября Рада проголосовала за отзыв спикера Разумкова. "Слуге народа" уже привычно помогли группы "За будущее", "Доверие", часть "Голоса", к которым присоединилась "Батькивщина", дав 20 голосов. Разумков заявлял, что вся эта история его отзыва с должности происходит с нарушением Регламента, поскольку процедура предусматривает предоставление депутатам отчета спикера и заключения Счетной палаты "не позднее, чем за 2 дня" до рассмотрения вопроса в зале. Счетная палата направила документы вечером 6 октября, а отчет Разумкова депутаты получили только утром 7 октября - в сам день голосования.

Однако Разумков пообещал, что судиться будет, только если его попытаются лишить депутатского мандата. В "Слуге" же настаивали, что все делали по правилам.