Военные перехватили роSSийский беспилотник на линии разграничения в зоне ООС
Последнее время боевики часто используют БПЛА для обстрелов.
Служба безопасности Украины разоблачила роSSийских наемников - боевиков так называемых "Л/ДНР" - на использовании роSSийских беспилотных летательных аппаратов для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что на линии разграничения военные перехватили летательный аппарат "Гранат-1". Боевики использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных.
По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.
Сейчас идет расследование в пределах уголовных производств, начатых следователями СБУ по ч.ч. 2, 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт) и ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).
Кроме того, СБУ передала на экспертизу еще два враждебных беспилотника, которые были перехвачены на линии разграничения.
Напомним, роSSийские наемники на Донбассе последнее время используют беспилотники. Так, 6 сентября роSSийские наемники сбросили на Зайцево взрывчатку с помощью беспилотника. Это была пятая за неделю зафиксирована попытка использования БПЛА.
В августе оккупанты с помощью дрона заминировали территорию у Водяного, что в Донецкой области.
Также ранее сообщалось, что несмотря на заявления международного сообщества роSSийские оккупанты продолжают препятствовать работе спецмиссии ОБСЕ на Востоке Украины, в частности - сбивают беспилотники наблюдателей.