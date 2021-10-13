Военные перехватили роSSийский беспилотник на линии разграничения в зоне ООС

Последнее время боевики часто используют БПЛА для обстрелов.

Военные перехватили роSSийский беспилотник на линии разграничения в зоне ООС
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила роSSийских наемников - боевиков так называемых "Л/ДНР" - на использовании роSSийских беспилотных летательных аппаратов для обстрела позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что на линии разграничения военные перехватили летательный аппарат "Гранат-1". Боевики использовали его для ведения разведки и корректировки обстрела позиций украинских военных.

По данным экспертизы, перехваченный летательный аппарат является боевым беспилотником, который производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Сейчас идет расследование в пределах уголовных производств, начатых следователями СБУ по ч.ч. 2, 3 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт) и ч.ч. 1, 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, СБУ передала на экспертизу еще два враждебных беспилотника, которые были перехвачены на линии разграничения.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, роSSийские наемники на Донбассе последнее время используют беспилотники. Так, 6 сентября роSSийские наемники сбросили на Зайцево взрывчатку с помощью беспилотника. Это была пятая за неделю зафиксирована попытка использования БПЛА.

В августе оккупанты с помощью дрона заминировали территорию у Водяного, что в Донецкой области.

Также ранее сообщалось, что несмотря на заявления международного сообщества роSSийские оккупанты продолжают препятствовать работе спецмиссии ОБСЕ на Востоке Украины, в частности - сбивают беспилотники наблюдателей.

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