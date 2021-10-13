Конгресс отложил до декабря угрозу дефолта США
Палата представителей проголосовала за увеличение лимита госдолга.
Палата представителей США во вторник, 12 октября, поддержала законопроект, который повышает лимит государственного долга на 480 млрд долларов.
"За" проголосовали 219 депутатов от Демократической партии, "против" - 209 республиканцев, пишет Reuters.
Сенат США поддержал этот законопроект 7 октября, а это значит, что президент США Джо Байден может его подписать и избежать дефолта, который ориентировочно мог произойти 18 октября.
Решение Конгресса снимает угрозу дефолта Соединенных Штатов, но только временно. Ожидается, что государственный долг уже в декабре упрется в новый лимит 28,9 трлн долларов, и тогда снова нужно будет принимать какое-то решение. Иначе США могут столкнуться с первым в истории дефолтом, что может потенциально дестабилизировать мировые рынки.
"Мы временно избежали кризиса, но в декабре членам Конгресса придется поставить интересы страны выше партийных и предотвратить дефолт", - заявил конгрессмен-демократ Ричард Нил.
Республиканцы однако настаивают, что демократы должны взять на себя всю ответственность за увеличение долгового лимита, поскольку именно их партия хочет потратить триллионы долларов на увеличение социальных программ и борьбу с изменением климата.
В то же время демократы говорят, что увеличение заимствований в значительной мере связано с уменьшением налогов и расходами президента-республиканца Дональда Трампа.