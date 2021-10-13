Конгресс отложил до декабря угрозу дефолта США

Палата представителей проголосовала за увеличение лимита госдолга.

Конгресс отложил до декабря угрозу дефолта США
Фото: house.gov

Палата представителей США во вторник, 12 октября, поддержала законопроект, который повышает лимит государственного долга на 480 млрд долларов.

"За" проголосовали 219 депутатов от Демократической партии, "против" - 209 республиканцев, пишет Reuters.

Сенат США поддержал этот законопроект 7 октября, а это значит, что президент США Джо Байден может его подписать и избежать дефолта, который ориентировочно мог произойти 18 октября.

Решение Конгресса снимает угрозу дефолта Соединенных Штатов, но только временно. Ожидается, что государственный долг уже в декабре упрется в новый лимит 28,9 трлн долларов, и тогда снова нужно будет принимать какое-то решение. Иначе США могут столкнуться с первым в истории дефолтом, что может потенциально дестабилизировать мировые рынки.

"Мы временно избежали кризиса, но в декабре членам Конгресса придется поставить интересы страны выше партийных и предотвратить дефолт", - заявил конгрессмен-демократ Ричард Нил.

Республиканцы однако настаивают, что демократы должны взять на себя всю ответственность за увеличение долгового лимита, поскольку именно их партия хочет потратить триллионы долларов на увеличение социальных программ и борьбу с изменением климата.

В то же время демократы говорят, что увеличение заимствований в значительной мере связано с уменьшением налогов и расходами президента-республиканца Дональда Трампа.

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